الصحة: إحالة نحو (9) ملايين قطعة دواء مخالفة الى الإتلاف خلال العام الماضي

2025-03-04 10:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن إحالة نحو (9) ملايين قطعة دواء مخالفة الى الإتلاف خلال العام الماضي.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة التفتيش في وزارة الصحة أعلنت عن إحالة ( 8,962,207 ) قطعة دواء مخالفة بعد اكتمال كافة الإجراءات القانونية وإصدار الأوامر الخاصة لاتلافها خلال العام الماضي 2024 ".وأكد مدير عام دائرة التفتيش صباح نوري الخزعلي، أن "الأدوية التي تمت إحالتها لإجراء الاتلاف الاصولي تم ضبطها من خلال القيام بــ ( 21,675 ) زيارة تفتيشية نفذتها فرق قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في مركز الدائرة والشعب المناظرة في الدوائر الصحية والتي توزعت على مختلف المؤسسات الصحية الأهلية خلال العام الماضي إضافة الى تمكنها من ضبط العديد من الأماكن الوهمية لتداول الأدوية".وأشار إلى "استمرار الجهود الميدانية المبذولة والهادفة الى متابعة ومراقبة مصادر الدواء المتداول ابتداءً من المكاتب العلمية لدعاية الأدوية والمذاخر الدوائية وصولاً الى منافذ الصرف في الصيدليات الأهلية والتعامل مع كافة الإخبارات والشكاوى الواردة والمتعلقة بالأمن الصحي والعلاجي للمواطنين الكرام والتعاون المتواصل والفعال مع الجهات الأمنية والاستخبارية والنقابية من أجل توفير دواء أمن وفعال ومفحوص في السوق المحلية وبأسعار رسمية".ولفت البيان، إلى أن "وزارة الصحة اطلقت المنظومة الوطنية للدواء والتي تتضمن معلومات دقيقة عن الدواء المتداول وتوفر تتبعها الكترونياً من قبل الفرق التفتيشية عبر أجهزة حواسيب لوحية وامكانية معرفة السعر الرسمي من قبل المواطنين عبر اطلاق تطبيق كوديا من أجل حصول المواطنين على دواء أمن وفعال".