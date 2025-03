لجنة الاتصالات: غياب القانون يغذي الامتيازات وكورك مدينة بتريليونين

2025-03-04 10:25:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أفادت لجنة النقل والاتصالات النيابية، اليوم الاثنين، بأن غياب القانون جعل المسؤولين بوزارة الاتصالات يريدون الامتيازات، فيما كشفت عن حجم ديون شركة كورك. وقالت رئيس اللجنة، زهرة البجاري، في حديث متلفز إن "هنالك لغطا حول صلاحيات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات ونريد قانوناً ينظم عملهما". وأضافت، أن "غياب القانون جعل المسؤولين في الوزارة والهيئة […]

