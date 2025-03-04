2025-03-04 10:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استعرضت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (4 اذار 2025)، نتائج تنفيذ الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد (2021-2024)، مُسلّطةً الضوء على أهم المنجزات التي جنتها المُؤسَّسات من تطبيقها.

وذكر إعلام الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "النائب الثاني لرئيس هيئة النزاهة (بشارت زنكنة) نوه بكلمةٍ له خلال ورشة العمل التي عقدتها الهيئة؛ لعرض النتائج والإحصائيَّات والأرقام التي تُعْنَى بقياس مدى تنفيذ واستجابة الوزارات والجهات الحكوميَّة مع الاستراتيجيَّة الوطنيَّة، وبأهميَّة تنفيذ مُؤسَّسات الدولة للاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمُكافحة الفساد للأعوام (2021-2024) التي أفضت إلى تشخيص المخاطر والتحدّيات ومعالجتها وزيادة مُستويات النزاهة في تلك المُؤسَّسات".

ونبه إلى أنَّ "الاستراتيجيَّة أسهمت بشكلٍ فعَّالٍ في الحدّ من مخاطر الفساد؛ لاشتمالها على آليَّة لتنفيذ المُؤشِّر الوطنيِّ لمُبادرات النزاهة ومُكافحة الفساد على مُستوى الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ".

من جانبها، بيَّنت المُدير العام لدائرة التخطيط والبحوث في الهيئة (منال عبد الهادي) أنَّ "تجربة العراق في إعداد وإطلاق الاستراتيجيَّات الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد جاءت استجابة وامتثالاً لمضامين الاتفاقيَّة الدوليَّة لمُكافحة الفساد"، لافتةً إلى أنَّ العراق يخضع لتقييمٍ دوريٍّ عن مدى تنفيذ مواد الاتفاقيَّة وبنودها، مشيرةً إلى أنَّ هيئة النزاهة هي الجهة القطاعيَّة المسؤولة عن تمثيل العراق في هذه الاتفاقية".

وأكَّدت عبد الهادي على "استحداث مبادراتٍ مُؤسَّسيَّـة مُنبثقة عن تطبيق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة تمثَّلت بإعداد إستراتيجيَّةٍ مُؤسَّسيَّةٍ للنزاهة ومُكافحة الفساد في كلّ مُؤسَّسةٍ حكوميَّةٍ، وتحقيق مُنجزاتٍ جعلت للعراق مُمارسات فضلى في الامتثال لمضامين المادتين (5 و6) من اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد، فضلاً عن إنجاز تجربةٍ عراقيَّةٍ مُتميّزةٍ في مجال إعداد الاستراتيجيَّات الوطنيَّة وتطبيقها باعتماد المُؤشّرات الوطنيَّة، مع إمكانيَّة تطويرها؛ والمزج بين المعايير الوطنيَّة مع المُؤشّرات الدوليَّة وتبادلها مع الأجهزة النظيرة في مختلف الدول".

وأشارت إلى "تحقيق التشبيك بين تطبيق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة والاستراتيجيَّات والخطط والبرامج الوطنيَّة الأخرى، لافتةً إلى إعداد مُسوَّدة للاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأعوام (2025-2030)".