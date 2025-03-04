أسعار النفط العراقي تنتعش على حساب برنت وتكساس

2025-03-04 10:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم الثلاثاء (4 اذار 2025)، ارتفاعا ملحوظا بالتعاملات الصباحية في السوق العالمية متجاوزة خامي برنت وتكساس.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة المتوسط 74.23 دولارا للبرميل، بينما سجل الثقيل 71.18 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.97- لكلاهما، تسليم آيار 2025.

كما أظهرت البيانات انخفاضا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 71.07 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 68.02 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.77- و 0.48- على التوالي.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع