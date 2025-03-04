2025-03-04 10:30:31 - المصدر: الاقتصاد نيوز

من المقرر أن يباشر مجلس محافظة بغداد قريباً إجراءات الإعلان والإحالة لمشاريع 2025، فيما دعت لجنة الخدمات النيابية إلى اعتماد النوعية وليس الكمية في اختيارها بسبب قلَّة التخصيصات. وذكر رئيس لجنة التقسيمات الإدارية في المجلس محمد الشعلان في حديث للصحيفة الرسمية تابعته الاقتصاد نيوز، أن لجان المجلس كافة، وكذلك محافظة بغداد شرعت بإعداد جداول الكمية اللازمة للمشاريع التي ستنطلق ضمن 2025، مضيفاَ أنه سيتم اختيار المهمة منها شريطة أن تُسهم برفع المستوى الخدمي لمناطق بغداد. وأوضح أن المحافظة ستعلن عن المشاريع التي لها تخصيص مالي تنفيذاً لتعليمات رئاسة الوزراء، منوهاً بأنه سيجري توزيعها بين الوحدات الإدارية بحسب النسب السكانية والاحتياج والأولوية، عادّاً التخصيصات المحددة لها والبالغة 400 مليار دينار، قليلة ولا تكاد تسد سوى جزء بسيط من الاحتياج. من جانبه، أفاد النائب عن لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي، بأن العاصمة بحاجة إلى عدد كبير من المشاريع الستراتيجية لتحسين خدماتها الأساسية، لاسيما الماء والصرف الصحي، كون الكثير من المناطق ما زالت تعاني من نقص إمدادات المياه وطفح المجاري. ودعا الجهات المعنية، إلى تعزيز الجهود وتكثيف الأداء للخروج بمشاريع نوعية وليست كمية، انطلاقاً من الحاجة الماسَّة التي يقابلها انخفاض مبالغ الموازنة وعدم إمكانية رفعها، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية ستشهد اختيار شركات رصينة تعتمد في التنفيذ على السرعة والدقَّة من أجل تحقيق أفضل النتائج. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام