وزارة العمل تطلق المنحة الطلابية للجامعات للأشهر الثلاثة الأخيرة من 2024

2025-03-04 10:30:31 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق المنحة الطلابية المخصصة لطلبة الجامعات من أبناء الأسر المشمولة بإعانة الحماية الاجتماعية، للأشهر تشرين الأول، وتشرين الثاني، وكانون الأول من العام 2024. وأوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور أحمد الموسوي في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن المرحلة الأولى من صرف المنحة تشمل الطلبة في الجامعات التالية: المستنصرية وديالى والنهرين والمثنى والموصل وكربلاء وبغداد والشمالية والتقنية الوسطى والكرخ للعلوم وابن سينا للعلوم الطبية والصيدلة والجامعة التكنولوجية وجامعة بابل. وأشار رئيس الهيئة إلى أن عملية التوزيع ستتم على شكل دفعات متتالية، داعيا الطلبة المشمولين إلى مراجعة الوحدات الحسابية في كلياتهم لاستلام مستحقاتهم المالية. واضاف أن قانون الموازنة الثلاثية نصّ على تخصيص منحة شهرية للطلبة من أبناء الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية، بقيمة 100 ألف دينار لطلبة البكالوريوس، و150 ألف دينار لطلبة الماجستير والدكتوراه، مؤكدا ان الوزارة مستمرة في دعم الأسر المتعففة، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، وتعزيز فرص التعليم العالي لأبنائهم. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام