2025-03-04 10:30:31 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم الثلاثاء، أن هناك 20 مصرفاً عراقياً تمارس عمليات التحويل المباشر بـ 8 عملات أجنبية. وقال العلاق، في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته الاقتصاد نيوز، إن الاجتماعات الأخيرة الفصلية مع البنك الفدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة التي أُقيمت في دبي كانت إيجابية للغاية، حيث تمت الإشادة بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي في تحسين نظام التحويلات الخارجية، وتحويل العمليات إلى الممارسات الدولية بشكل آمن وشفاف وبتنظيم عالٍ. وأشار العلاق إلى أن هذا التحول يعد الأول من نوعه في العراق، الذي شهد مراحل انتقالية من النافذة إلى المنصة ثم إلى البنوك المراسلة. وتابع، أنه اليوم، أصبح هناك 20 مصرفًا عراقيًا تمارس عمليات التحويل المباشر مع مراسلين دوليين في ثماني عملات أجنبية، ضمن النظام الجديد. وأوضح العلاق أن المصارف الأخرى التي لا تزال خارج هذا الإطار تعمل الآن على تأهيلها وفق معايير محددة، بالتعاون مع شركة استشارية دولية، لتطبيق المعايير الضرورية التي تؤهلها للانضمام إلى عمليات التحويل الخارجي. وأكد، أنه لا توجد عقوبات جديدة أو تغييرات، بل على العكس، هناك إشادة وتقدير من الجهات الدولية، خاصة في ما يتعلق بآلية بيع الدولار النقدي. وشدد العلاق على ضرورة التركيز على هذه النجاحات لإظهار صورة إيجابية عن التحولات في القطاع المصرفي العراقي، بما ينعكس بشكل إيجابي على تعامل المؤسسات المالية الدولية مع المصارف العراقية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام