بنسبة 90%.. المستشفى البيطري في ديالى يعلن انحسار موجة الحمى القلاعية

2025-03-04 11:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلن المستشفى البيطري في ديالى، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، عن انحسار الموجة الوبائية لمرض الحمى القلاعية بنسبة 90%، مؤكداً أن أغلب حالات الإصابة تماثلت للشفاء.

وقال مدير المستشفى البيطري في ديالى، محمد غضبان التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الموجة الوبائية للحمى القلاعية في ديالى انحسرت بنسبة 90%، حيث إن أغلب الإصابات تماثلت للشفاء، مما يعطي رسائل طمأنينة، خصوصاً أن الموجة تستمر عادة لمدة ثلاثة أسابيع، وقد تجاوزنا هذه الفترة الزمنية".

وأضاف التميمي، أن "عمليات التقصي ومتابعة الأرياف، حيث مواقع انتشار الماشية وقطعان الجاموس، مستمرة من قبل الفرق البيطرية المنتشرة في أكثر من 20 وحدة إدارية"، لافتاً إلى أن "ديالى قد تشهد الأسبوع المقبل رفع القيود عن حركة قطعان الماشية والجاموس داخل الوحدات الإدارية، لكن قرار السماح بنقلها إلى المحافظات الأخرى يخضع لوزارة الزراعة، التي تعد الجهة المعنية بهذا القرار".

وأشار إلى، أن "كل المؤشرات تدل على أن ديالى تجاوزت الموجة الوبائية، ومع ذلك فإن فرق المستشفى البيطري مستمرة في المتابعة الميدانية والاستجابة لأي بلاغات ترد من مربي الثروة الحيوانية، لضمان التعامل مع أي حالات اشتباه جديدة".

وتابع التميمي أن "بؤرة الإصابات في ديالى تركزت في أرياف خان بني سعد، حيث نفق العشرات من الجواميس والماشية خلال الأسابيع الماضية، لكن الوضع بشكل عام تحت السيطرة".

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في وقت سابق عن فرض حظر على نقل الحيوانات الحية (الأغنام، الماعز، الأبقار، والجاموس) من المحافظات التي سجلت إصابات بالحمى القلاعية، وهي بغداد، بابل، ديالى، النجف الأشرف، وواسط، وذلك حتى إشعار آخر.

كما قررت الوزارة، بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، غلق جميع مناطق تجمع الحيوانات (الجوبات) كإجراء احترازي لمنع انتشار المرض.

وأوضحت أن نقل الحيوانات بين المحافظات والمناطق الخالية من الإصابة، وكذلك من إقليم كردستان، سيكون مسموحًا بشرط إجراء الفحوصات البيطرية اللازمة وتزويد الحيوانات بشهادة صحية بيطرية صادرة عن دائرة البيطرة.