تحقيق الرصافة: تصديق اعترافات 4 متهمين باختلاس أكثر من 3 مليارات دينار من المرور

2025-03-04 11:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهــــة وغســـــل الأموال، اليوم الثلاثاء، تصديق اعترافات أربعة متهمين باختـــــلاس 3 مليارات و300 مليون دينار من مديرية المرور العامة.وقالت المحكمة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنها "صدقت اعترافات أربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلســـــة من مديرية المرور العامة".وأضافت أن "المبلغ المضبوط بلغ 3 مليارات و 300 مليون دينار، بعدما تم إخفاء هذا المبلغ بهيكل في منطقة الشعب مع مجموعة كبيرة من الحلي الذهبية".وأوضحت أن "المتهمين هم أشقاء زوجة المتهم الأصلي لجريمـــــة الاختـــلاس والذي سبق وأن قررت المحكمة المذكورة توقيفه على ذمة التحقيق وما زالت القضية قيد التحقيق والإجراءات مستمرة فيها".