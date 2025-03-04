محافظ ميسان يحدد أربعة مواقع لإنشاء محطات الطاقة الشمسية

2025-03-04 11:30:01 - المصدر: واع

ميسان – واع

حدد محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، اليوم الثلاثاء، أربعة مواقع لإنشاء محطات الطاقة الشمسية.

وذكرت محافظة ميسان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المحافظ حبيب ظاهر الفرطوسي ترأس الاجتماع الثاني لفريق الطاقة المتجددة، حيث جرت مناقشة مستفيضة لمشاريع الطاقة الشمسية وآليات تنفيذها، لتعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة في المحافظة".

وأضافت أنه "تم خلال الاجتماع تحديد أربعة مواقع لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، توزعت بين موقعين في قضاء العمارة وموقع في قضاء الكميت، وموقع آخر في ناحية المشرح بمساحات تتراوح ما بين 150 إلى 200 دونم لكل موقع، وبسعات إنتاجية مختلفة تتناسب مع احتياجات المحافظة"، لافتة إلى أنه "تم تحديد إحداثيات هذه المواقع وتفاصيلها الفنية".

ووجه المحافظ، بحسب البيان، الجهات المختصة بـ "إكمال الإجراءات الخاصة بقطع الأراضي المخصصة لهذه المشاريع ورفعها إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى تسريع عملية التنفيذ لدعم الشبكة الوطنية وتعزيز استقرار المنظومة الكهربائية في ميسان".

وبينت المحافظة أن "هذه المحطات الجديدة ستعمل على إضافة قدرة إنتاجية إلى جانب محطات التوليد الثلاثة العاملة في المحافظة لتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية".