النزاهة: صدور 32 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال كانون الثاني الماضي

2025-03-04 11:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن إحصائية لنشاطاتها المنفذة خلال شهر كانون الثاني الماضي.وذكر بيان لهيئة النزاهة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نشاطاتها المنفذة لشهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي توزعت ما بين 95 عملية ضبط، 20 متهماً تم ضبطهم بالجرم المشهود، بينما بلغت أوامر القبض والاستقدام القضائية بحق ذوي الدرجات العليا 32 أمراً".وأضاف البيان، أن "عدد أحكام الإدانة القضائية 185 حكماً، و318 عدد المدانين بأحكام قضائية، فضلاً عن 61 ملفاً لتسليم الهاربين والأموال المهربة، و4335 عدد استمارات المشمولين بكشف الذمم المالية المتسلمة".وأوضح، أن "عدد المشمولين بالكشف الذين ظهر لديهم تضارب في المصالح 3، فيما بلغ عدد زيارات مراقبة الأداء الوظيفي في مؤسسات الدولة 78، في حين أن تقارير تشخيص مشاكل ومعوقات العمل والظواهر السلبية ومتابعة معالجتها بلغت 2 تقارير، بالإضافة الى 9 إصدارات ورقية والحلقات التلفزيونية والإذاعية، الى جانب 25 نشاطاً للبحوث والدراسات والتقارير الإحصائية والدورات والورش والندوات".