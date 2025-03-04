2025-03-04 11:35:03 - المصدر: واع

البصرة – واع – محمد ناصرأكدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، أن مشروع أنبوب نقل الغاز من المنصة العائمة سينجز خلال 120 يوماً.وقال مدير موقع المجموعة الثانية في شركة المشاريع النفطية في وزارة النفط مهند عبد الهادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأعمال التي أنجزت حالياً هي فتح المسار بطول 40 كيلومتراً، بالإضافة الى أعمال نقل الأنابيب من كربلاء الى المسار والنشر"، لافتاً إلى أن "مدة الإنجاز المقررة للمشروع هي 120 يوماً".وأضاف أن "الشركة باشرت بأعمال الفبركة واللحام وتم الوصول لنسبة إنجاز بحدود 15% للفقرات، كذلك تم تجهيز أعمال مواد التغليف، وفعالية التغليف جاري تجهيزها حتى يتم البدء بأعمال تصوير اشعاعي، حيث وصلت لنسبة تقريباً 50%"، مبيناً أنه "بعد ظهور النتائج سوف نبدأ فعالية العصر الرملي وتغليف مفاصل اللحام".وكان وزير النفط حيان عبد الغني، قد أكد في وقت سابق، وجود تحرك لاستيراد منصة عائمة لتوريد الغاز لسد حاجة الكهرباء.وقال عبد الغني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة بصدد استيراد منصة عائمة لتوريد الغاز بهدف سد الحاجة المطلوبة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية"، لافتاً الى أن "وزارة النفط باشرت بتنفيذ الأنبوب الذي سيقوم بنقل الغاز من خلال ربطه بالأنبوب الوطني القريب من شط البصرة".وأشار الى أن "المسافة من ميناء خور الزبير الى نقطة الربط بحدود 40 كيلومتراً"، مبيناً أن "شركة الأنابيب النفطية في الوزارة استطاعت أن توفر هذا الأنبوب، ويتم العمل بتنفيذ هذا الأنبوب بخطى متسارعة جداً".وأضاف أن "نسب الإنجاز في الأنبوب وصلت الى مراحل متقدمة جداً، ووصلت الى 30% بالمئة على الرغم من الأعمال بالمشروع لم تتجاوز العشرة أيام، وهي نسبة قياسية"، مشيراً الى أنه "تم تحشيد جميع الإمكانيات في شركة المشاريع النفطية من خلال ستة فرق للعمل من أجل تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سيخدم قطاع الكهرباء".وبين أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع بشكل يومي تفاصيل هذا المشروع لما له من أهمية كبيرة"، مؤكداً أن "العراق يحتاج الى أكثر من خط لنقل الغاز، والوزارة تسعى لتوفير وقود بديل عن الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية استعداداً للصيف المقبل".وأوضح عبد الغني أن "منصة الغاز العائمة تتضمن منظومة لتحويل الغاز السائل الى الحالة الغازية ومن ثمة سيتم ضخه الى الأنبوب".