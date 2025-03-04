اليوم .. أربع مباريات في ختام منافسات الجولة الثانية من دوري اليد

2025-03-04 11:35:03 - المصدر: واع

بغداد-واعتختتم، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري نخبة كرة اليد، بإقامة أربع مواجهات، إذ يستضيف الجيش نظيره كربلاء، بينما يلتقي الشرطة مع الفتوة، ويواجه نفط البصرة فريق القاسم، ويصطدم السليمانية بمنافسه ذي قار.ويدخل القيثارة المواجهة بأفضلية واضحة، بالنظر إلى الأداء المميز الذي قدمه خلال البطولة، بالإضافة إلى ما يمتلكه لاعبوه من قدرات فنية عالية في التسديد والمناورة حول هدف المنافس، بغية الظفر بنقاط المباراة وتعزيز موقعه في الترتيب والتقدم إلى مركز أفضل.وفي لقاء آخر، يلاقي الجيش متحديه كربلاء، واضعاً نصب عينيه تحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة مطاردة الكرخ في صراع المراكز المتقدمة، إلى جانب تقليص الفارق النقطي والاقتراب أكثر من المنافسة على الصدارة، في المقابل، يسعى العميد الكربلائي إلى الخروج فائزاً وتحسين موقعه في جدول الترتيب.ويأمل فريق السليمانية في لقاء اليوم، استغلال عامل الأرض لتخطي ذي قار الذي يبحث هو الآخر عن الهدف ذاته في هذه المقابلة التي سيكون عنوانها الأبرز تحسين المواقع.



