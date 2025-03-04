"أوبك+" يقرر زيادة حصة من الإنتاج النفطي حتى نهاية العام الحالي

2025-03-04 11:35:47 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اتفقت دول تحالف أوبك، اليوم الثلاثاء، على زيادة حصة العراق من الإنتاج النفطي وصولاً إلى أربعة ملايين و110 آلاف برميل يومياً أواخر العام الحالي. وذكرت وسائل إعلام أن مجموعة الدول الأعضاء الثمانية في تحالف أوبك وهي، العراق، والسعودية، وروسيا، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية. واتفقت دول التحالف على تجديد التزامها بعودة الكميات المخفضة طوعاً من إنتاج النفط الخام، التي سبق إعلانها في نيسان أبريل وتشرين الثاني نوفمبر 2023، وذلك بحلول مطلع الشهر المقبل. وبحسب الاتفاق فإن حصة العراق لشهر نيسان أبريل المقبل ستزيد بمقدار 12 ألف برميل ليكون الإنتاج 4.012 مليون برميل يومياً، وفي شهر آيار مايو المقبل سيزيد بمقدار 12 ألف برميل أيضاً ليكون الإنتاج 4.024 مليون برميل يومياً، ويصل في شهر كانون الأول ديسمبر إلى 4.110 ملايين برميل يومياً. وسترتفع الحصة المقررة للعراق في أيلول سبتمبر ولغاية شهر كانون الأول ديسمبر من العام 2026 إلى أكثر من 4.220 مليون برميل يومياً. وتبلغ الكميات المخفضة نحو 2.2 مليون برميل يومياً، ومن المقرر البدء في عودتها في الأول من شهر نيسان أبريل المقبل، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة، ما يعني إمكانية وقف هذه الزيادة التدريجية مؤقتاً، أو عكسها وفقاً لظروف السوق. يشار إلى أن تحالف أوبك يطبّق خفضاً رسمياً بمقدار مليوني برميل يومياً، وهي الكميات التي من المقرر تمديدها حتى نهاية العام المقبل 2026. وقد أعلن تحالف أوبك في نيسان أبريل 2023 خفضاً طوعياً بمقدار 1.65 مليون برميل يومياً، وهو الخفض الذي من المقرر استمراره حتى نهاية العام المقبل، بينما أعلن التحالف خفضاً آخر بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً في تشرين الثاني نوفمبر 2023، وهو الخفض الذي يستمر حتى نهاية آذار مارس الجاري. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام