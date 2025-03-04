الدولار يعاود الارتفاع أمام الدينار في بغداد

2025-03-04 11:35:47 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد . وشهدت اسعار الدولار ارتفاعاً في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 149250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الاثنين 147700 دينار مقابل 100 دولار. وسجلت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفاعاً حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 148250 ديناراً مقابل 100 دولار. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام