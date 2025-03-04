تصديق اعترافات أربعة متهمين باختلاس أكثر من 3 مليارات دينار من المرور العامة

2025-03-04 11:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، عن تصديق اعترافات أربعة متهمين اختلسوا من مديرية المرور العامة، أكثر من 3 مليارات دينار عراقي.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، قامت بتصديق اعترافات اربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلسة من مديرية المرور العامة".

ولفت إلى أن "مقدار المبلغ المضبوط بلغ 3 مليارات 300 مليون دينار بعدما تم اخفاء هذا المبلغ بهيكل في منطقة الشعب مع مجموعة كبيرة من الحلي الذهبية".

وبين أن "المتهمين هم أشقاء زوجة المتهم الأصلي لجريمة الاختلاس والذي سبق وأن قررت المحكمة المذكورة توقيفه على ذمة التحقيق ولازالت القضية قيد التحقيق والاجراءات مستمرة فيها".