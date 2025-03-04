صراع بمجلس نينوى.. استجواب رئيسه وسط اتهامات بتزييف شهادته الجامعية

2025-03-04 12:01:57 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة في مجلس محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، عن تصاعدحدة الخلافات بشأن استجواب رئيس المجلس أحمد الحاصود، والمقرر الأربعاء المقبل،وذلك بناءً على طلب تقدم به عبدالله أثيل النجيفي، عضو المجلس عن تحالف نينوىالموحدة.

ويأتي الاستجواب في وقت حساس، بعد تسريب وثائق رسمية تكشف عن فضيحةأكاديمية قد تؤثر على مصداقية الحاصود وأهليته لشغل منصبه، وهو ما يزيد من حدةالتوتر داخل المجلس.

شكوك حول الشهادة الدراسية

ووفقًا لمصادر في مجلس محافظة نينوى، فإن طلب الاستجواب يتضمن عدة مخالفاتقانونية موثقة ضد الحاصود، أبرزها التشكيك في صحة شهادته الدراسية.

وأشارت المصادر خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أن "تحالف نينوىالموحدة سيطرح خلال جلسة الاستجواب استفسارات حول شهادته الدراسية ومعادلتها".

وفي نفس السياق، حصلت وكالة شفق نيوز، على وثائق رسمية تتعلق بشهادةالحاصود، إلى جانب مخاطبات رسمية بين جامعة الموصل ووزارة التعليم العالي والبحثالعلمي بشأن معادلة شهادته.

وكشفت الوثائق عن مخالفات أكاديمية "خطيرة"، حيث تبين أن الحاصوديحمل شهادة دكتوراه في طب الأسنان، رغم أنه حاصل فقط على شهادة إعدادية من الفرعالأدبي، وهو ما يخالف القوانين الأكاديمية العراقية.

وأفادت مصادر جامعية، بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أرسلت خطاباًرسمياً إلى جامعة الموصل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، تطلب فيه مراجعة معادلةشهادة الحاصود.

ووفقاً لقانون التعليم العراقي، فإن معادلة شهادة طب الأسنان تتطلب اجتيازامتحانات أو الالتحاق بالسنة الأخيرة من الكلية، لكن المسؤولين في جامعة الموصلاكتشفوا أن الحاصود لم يدرس الفرع العلمي، بل يحمل شهادة إعدادية أدبية، وهو مايتعارض مع شروط المعادلة الأكاديمية.

بناءً على ذلك، أبلغت جامعة الموصل وزارة التعليم العالي برفض معادلة شهادةالحاصود، بسبب عدم تطابقها مع الشروط والتعليمات المعتمدة.

موقف مفوضية الانتخابات

وفيما يتعلق بأحقية الحاصود في تولي منصب رئيس مجلس نينوى، قال مصدر فيمفوضية انتخابات نينوى، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية لا علاقة لهاباختيار رئيس المجلس أو التحقق من شهادته".

وأوضح المصدر، أن "قانون انتخابات مجالس المحافظات في العراق يسمحللأحزاب أو القوائم بترشيح 20% من المرشحين من حملة شهادة الإعدادية أو الدبلوملعضوية المجلس، إلا أن اختيار الرئيس يعد شأناً داخلياً، ولا تخضع قراراته لإشرافالمفوضية".

يُذكر أن استجواب الحاصود قد يشكل منعطفاً سياسياً مهماً في مجلس محافظةنينوى، وسط ترقب واسع لنتائج الجلسة وتأثيراتها على مستقبل المجلس والإدارةالمحلية في المحافظة.