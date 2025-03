العمل تطلق المنحة الطلابية للجامعات للأشهر الثلاثة الأخيرة من 2024

2025-03-04 12:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق المنحة الطلابية المخصصة لطلبة الجامعات من أبناء الأسر المشمولة بإعانة الحماية الاجتماعية، للأشهر تشرين الأول، وتشرين الثاني، وكانون الأول من العام 2024. وأوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور أحمد الموسوي في بيان تلقته (المدى) أن المرحلة الأولى من صرف المنحة تشمل الطلبة في الجامعات التالية: […]

