"اليونيسف": أطفال رضع بين المتعرضين للاغتصاب في السودان

2025-03-04 12:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من وقوع انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في السودان، كاشفة عن تعرض أطفال رضع للاغتصاب. وأكدت المنظمة أن مقاتلين سودانيين اغتصبوا أطفالا، بعضهم لا يتجاوز عمره عاما واحدا، مشددة على أن هذه الجرائم قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب. ووفقا لتقرير "اليونيسيف"، فقد تم توثيق 221 حالة اغتصاب أطفال […]

