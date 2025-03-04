خبير: توقف مزاد العملة في البنك المركزي العراقي وراء عودة ارتفاع الدولار

2025-03-04 12:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ رجح الخبير الاقتصادي محمد الحسني، يوم الثلاثاء، أن يكون توقف البنكالمركزي العراقي عن إجراء مزاد بيع العملة الصعبة وراء عودة ارتفاع أسعار الدولارفي الأسواق المحلية.

وقالالحسني في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "البنك لم ينشر مزاد العملة على موقعه الإلكترونيخلال اليومين الماضيين، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الدولار في الأسواقالمحلية".

وأضافأن "ارتفاع الطلب مع قلة العرض أدى بدوره إلى عودة ارتفاع الدولار"،مستدركاً في الوقت نفسه، أن "ذلك لا يخلو من مضاربات لتجار العملة".

وارتفعسعر الدولار أمام الدينار مجدداً في الأسواق المحلية ليصل إلى أكثر من 149 ألفدينار مقابل 100 دولار، بعد أن انخفض خلال الأيام الماضية إلى 146 ألف دينار مقابل100 دولار.

وتوقفالبنك المركزي العراقي عن نشر إجراء مزاد بيع العملة الصعبة ليوميين متتالينعلى موقعه الإلكتروني.