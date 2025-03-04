الذهب يرتفع في بغداد واربيل مع صعود الدولار

2025-03-04 12:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (4 آذار 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 605 آلاف دينار، وسعر الشراء 601 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 575 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 571 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 605 الاف دينار و 615 ألفاً ، والبيع مثقال الذهب العراقي بين 575 الفا و 585 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا ايضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 697 ألف دينار، وعيار 22 بيع 640 ألف دينار، وعيار 21 بيع 610 آلاف دينار وعيار 18 بيع 522 ألف دينار.

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 149250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الاثنين 147700 دينار مقابل 100 دولار.