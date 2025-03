رئيس الجهد الخدمي في ذي قار: عمل الجهد مراقب من عدة جهات والأسعار أقل بـ50%

2025-03-04 12:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد رئيس خلية الجهد الخدمي الهندسي الحكومي في ذي قار، الدكتور مهند محمد، أن عمل الجهد الخدمي في المحافظة يخضع لمراقبة عدة جهات حكومية لضمان جودة العمل والمواد المستخدمة في المشاريع الخدمية. وأشار إلى أن الأسعار التي يقدمها الجهد الخدمي أقل بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالمشاريع...

