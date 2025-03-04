المركزي يعلن ارتفاع نسبة الائتمان النقدي إلى إجمالي الودائع للمصارف العاملة في العراق

2025-03-04 13:00:27 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع نسبة إجمالي الائتمان النقدي الى إجمالي الودائع للمصارف العاملة في العراق.وذكر البنك المركزي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نسبة الائتمان الى الودائع تعد من أهم المؤشرات التي تستخدم لقياس السيولة لدى المصارف، إذ تقارن هذه النسبة بين حجم الائتمان الذي تمنحه المصارف مقارنة بإجمالي ودائعها، إذ سجلت هذه النسبة ارتفاعاً في الفصل الرابع من العام 2024 بلغ (59.3%) بعد أن كانت (51.9%) في الفصل الرابع من العام 2023".وأضاف أن "ارتفاع هذه النسبة يشير الى أن المصارف تستغل ودائع عملائها بشكل فعال في تحقيق الأرباح عن طريق منح الائتمان، من الممكن أن يكون جزءاً من الزيادة يعود الى زيادة ائتمان المصارف المقدم للحكومة والمركزية".