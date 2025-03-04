خلال أسبوعين.. آسايش كوردستان تضبط 26 كيلوغراماً من المخدرات وتفكك عدة شبكات
شفقنيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في الآسايش العامة بإقليم كوردستان، يومالثلاثاء، عن ضبط 26 كيلوغراماً من المواد المخدرة وتفكيك عدداً من شبكات الترويجوالتهريب، إلى جانب إلقاء القبض على 11 متهماً، خلال أسبوعين.
وقالالضابط في مديرية مكافحة المخدرات بالإقليم، أركان عمر، في مؤتمر صحفي حضرهمراسل وكالة شفق نيوز، إن هذه العمليات جاءت ضمن جهود الأجهزة الأمنية لمكافحةالمخدرات والحد من انتشارها، مؤكداً استمرار الحملات الأمنية لضبط المتورطين فيهذه الأنشطة غير القانونية.
وأضافأنه تم ضبط 26 كيلو و208 غرامات من "البلورات، والحشيش، والهيروين"ومواد مخدرة أخرى، وإلقاء القبض على 11 متهماً وتفكيك عدداً من شبكات الإتجار وتوزيعالمخدرات.
وبينأن هذه الأنشطة جرت خلال الأسبوعين الماضيين بالتعاون والتنسيق بين مديريةالمخدرات ومديريتي أمن بيرم، وسوران، ورصد ومتابعة بعد قرار قاضي التحقيق الأمني،مشيراً إلى فتح قضايا جنائية ضد جميع المشتبه بهم وسيتم التعامل معهم بموجب قانونمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.