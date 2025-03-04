2025-03-04 13:01:54 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في الآسايش العامة بإقليم كوردستان، يومالثلاثاء، عن ضبط 26 كيلوغراماً من المواد المخدرة وتفكيك عدداً من شبكات الترويجوالتهريب، إلى جانب إلقاء القبض على 11 متهماً، خلال أسبوعين.

وقالالضابط في مديرية مكافحة المخدرات بالإقليم، أركان عمر، في مؤتمر صحفي حضرهمراسل وكالة شفق نيوز، إن هذه العمليات جاءت ضمن جهود الأجهزة الأمنية لمكافحةالمخدرات والحد من انتشارها، مؤكداً استمرار الحملات الأمنية لضبط المتورطين فيهذه الأنشطة غير القانونية.

وأضافأنه تم ضبط 26 كيلو و208 غرامات من "البلورات، والحشيش، والهيروين"ومواد مخدرة أخرى، وإلقاء القبض على 11 متهماً وتفكيك عدداً من شبكات الإتجار وتوزيعالمخدرات.

وبينأن هذه الأنشطة جرت خلال الأسبوعين الماضيين بالتعاون والتنسيق بين مديريةالمخدرات ومديريتي أمن بيرم، وسوران، ورصد ومتابعة بعد قرار قاضي التحقيق الأمني،مشيراً إلى فتح قضايا جنائية ضد جميع المشتبه بهم وسيتم التعامل معهم بموجب قانونمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.