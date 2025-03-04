اليوم.. أمانة بغداد يستضيف الناصرية في دوري الكرة الممتاز

2025-03-04 13:05:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتستكمل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ(18) من دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي (2024-2025)، بإقامة (7) مباريات في بغداد والمحافظات.وأبرز لقاءات اليوم ستكون مواجهة أمانة بغداد صاحب المركز الثالث وضيفه الناصرية تاسع الترتيب، ويطمح أبناء العاصمة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية ينفرد من خلالها بصدارة المسابقة، لاسيما بعد تعادل منافسيه المباشرين الغراف والجولان (2 – 2) أمس الاثنين، حيث يمتلك أمانة بغداد حالياً (31) نقطة بينما يبلغ رصيد الغراف المتصدر الحالي (33) نقطة، في حين وصل رصيد الوصيف الجولان إلى (32) نقطة.ويدرك لاعبو المدرب علي وهاب أهمية حصد النقاط الثلاث، وحسم النتيجة لصالحهم، في المقابل يبدو أن فريق الناصرية لن يكونوا صيداً سهلاً في بغداد، لاسيما أن الفريق لديه طموح الوصول لمراتب متقدمة في الدوري.وفي لقاء آخر لا يقل أهمية عن الذي سبقه، يأمل الموصل ببلوغ المربع الذهبي حينما يستضيف نفط الوسط صاحب المركز التاسع عشر، وسيحاول أبناء نينوى العودة إلى المسار الصحيح، لاسيما أنه كان قد خسر مباراتين في آخر جولتين، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية خلال الجولات السابقة، في المقابل يعاني الوسط من سوء النتائج التي رافقته خلال الموسم الحالي، إذ لا يمتلك في جعبته سوى فوزين من (16) مباراة خاضها حتى الآن، ويأمل اليوم استغلال حالة الترنح التي يمر بها مؤخراً مستضيفه الموصل.بدوره يتطلع البحري رابع الترتيب والذي سيحل ضيفاً على الفهد العاشر، إلى الاقتراب أكثر من الصدارة كونه يمتلك (29) نقطة، وفي حال تحقيقه الفوز في مباراة اليوم سيكون منافساً قوياً على الصدارة، لكنه في الوقت نفسه سيواجه فريقاً صعب المراس يطمح بدوره للتقدم في الترتيب.وفي بقية المواجهات تتباين تطلعات الفرق الأخرى فالبعض منها سيخوض اللقاء من أجل البقاء في المناطق الدافئة والبعض الآخر للهروب من القاع.