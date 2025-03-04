2025-03-04 13:09:04 - المصدر: ايشان

أكد متحدث الخارجية الصيني لين جيان أن بلاده ستواجه بحزم أي حرب جمركية أو تجارية أو غيرها من التحديات التي قد تفرضها الولايات المتحدة وأن التهديدات ليست فعالة مع الصين. وأوضح المتحدث في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء أن الصين مستعدة للقتال حتى النهاية إذا أصرت الولايات المتحدة على فرض رسوم جمركية أو شن حرب […]

ظهرت المقالة رسالة نارية من بكين: لن نرضخ للابتزاز الأمريكي في الحرب التجارية أولاً على ايشان.



