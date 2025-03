2025-03-04 13:10:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد حصلت (المدى)، اليوم الثلاثاء، على وثيقة تنص شمول المحكوم بقضية سرقة القرن رئيس اللجنة المالية السابق هيثم الجبوري بقانون العفو.

