اختلاس بالمليارات: أموال وحلي ذهبية مخبأة في هيكل بشمال بغداد!

المدى/بغداد صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال، اعترافات اربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلسة من مديرية المرور العامة. وذكر بيان لمجلس القضاء تلقته (المدى)، أن "مقدار المبلغ المضبوط بلغ ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دينار بعدما تم اخفاء هذا المبلغ بهيكل في منطقة الشعب مع مجموعة كبيرة من الحلي الذهبية". وأضاف، أن […]

