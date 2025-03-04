البنك المركزي ينظم ورشة حولة مبادرته الخاصة بالطاقة المتجددة

2025-03-04 13:10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

نظم البنك المركزي العراقي، ورشة عمل حول مباردته الخاصة بشراء منظومات الطاقة المتجدة. وشارك في الورشة مدير عام دائرة المحاسبة في البنك المركزي ولجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب العراقي فضلاً عن رابطة المصارف الخاصة العراقية ومجموعة من المصارف المشاركة في مبادرة البنك المركزي الخاصة بشراء منظومات الطاقة المتجددة فضلاً عن الشركات المرخصة من قبل وزارة الكهرباء ببيع منظومات الطاقة المتجددة. وذكر بيان للبنك تلقته الاقتصاد نيوز، ان الورشة بحثت الآليات التي يتم من خلالها منح القروض، وأبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ المبادرة. وشدد البنك المركزي، على ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح قروض المبادرة لشمول عدد أكبر من المستفيدين. يذكر أن البنك المركزي اطلق العديد من المبادرات التي تدعم توجهات الحكومية بخفض الإنبعاثات الكاربونية كمبادرة الطاقة المتجددة 2021 وقيامه مؤخراً بشمول معامل الطابوق الطوب المحلية بالقروض الميسرة بهدف تحولها من استخدام النقط الاسود الى الغاز المسال. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام