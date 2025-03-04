المالية النيابية: نتوقع وصول جداول الموازنة إلى البرلمان منتصف الشهر الجاري

2025-03-04 13:10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وصول جداول الموازنة إلى البرلمان منتصف الشهر الجاري، فيما شددت على ضرورة أن تمضي الترقيات بعد مصادقة مجلس النواب على جداول الموازنة. وقال رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته الاقتصاد نيوز، إن إيقاف الحذف والاستحداث في مؤسسات الدولة جاء بناءً على بنود الموازنة التي تضمنّت إيقاف التعيينات ومصادرة الدرجات الوظيفية من المؤسسات وتحويلها إلى وزارة المالية وعدم استخدامها في الحذف والاستحداث، مبيناً أن ذلك خلق مشكلة بعدم القدرة على الاستفادة منها في التعيينات التي تحتاجها المؤسسات أو شغل الوظائف وتعيين العاطلين عن العمل من الخريجين. وأضاف: ننتظر وصول جداول الموازنة الى البرلمان، حيث إن الموازنة تتضمن نصوصاً لا تسمح بالتعيين، سواء بالأجر اليومي أو بنظام العقد أو في الملاك، لكن العقود هم موظفون يتقاضون رواتبهم من الحكومة عبر الوزارات والمؤسسات، ولا يعتبرون تعيينات جديدة، بل هو تثبيت لهم في الملاك الوظيفي. وتابع: نتواصل حالياً مع وزارة المالية، وننتظر كتاباً من مجلس الدولة لتوضيح هذا المفهوم، إذ إن هناك فرقاً كبيراً بين التعيين والتثبيت، داعياً إلى تثبيتهم على الملاك الوظيفي ضمن هذا السياق. وحول الترقيات، أكد العطواني أن الترقيات يجب أن تمضي بعد مصادقة مجلس النواب على الجداول الخاصة بها، متوقعاً أن ترسل الحكومة الجداول منتصف أو قبل نهاية الشهر الجاري لحل هذه الأمور. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام