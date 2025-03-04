النائب أحمد الجبوري: التسجيل الصوتي "المنسوب لي" بمواقع التواصل "مزيف"

2025-03-04 13:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى النائب أحمد الجبوري، اليوم الثلاثاء (4 آذار 2025)، صحة التسجيل الصوتي "المنسوب له" بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الجبوري في منشور له على حسابه بموقع فيسبوك تابعته "بغداد اليوم" إنه "انتشر مقطع صوتي قصير في مواقع التواصل الاجتماعي يُنسب لي".

وأضاف أنه "في الوقت الذي اوكد فيه زيف هذا التسجيل الصوتي، أطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق حول الجهة والأشخاص الذين قاموا بهذا العمل والمروجين في مواقع التواصل الاجتماعي والكروبات لا جل التشهير والتسقيط".

وأوضح أنه "نؤكد لجماهيرنا التي نمثلها بأن مثل هذه المحاولات لن تثنينا عن تأدية الواجبات الدستورية والرقابية بل تزيدنا قوة وإصرار على مواصلة العمل للدفاع عن حقوق المواطن ودعم مؤسسات الدولة".



