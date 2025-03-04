سلة العراق تلاقي الهند في الملحق النهائي لكأس آسيا وتقيم معسكرين

2025-03-04 13:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الثلاثاء، أن المنتخب الوطني سيواجه المنتخب الهندي ضمن مباريات الملحق النهائي لكأس آسيا التي ستقام في البحرين الشهر الجاري.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة حسين العميدي لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا الوطني سيلاقي نظيره الهندي في الملحق النهائي الآسيوي في البحرين يوم 21 من شهر آذار/مارس الجاري".

وأضاف أن "المنتخب سيدخل معسكراً تدريبياً بقيادة المدرب الصربي (فازلين ماتيج) يبدأ يوم الجمعة المقبل في بغداد يخوض خلاله عدداً من المواجهات مع اندية الدوري العراقي مباراة أخرى مع فريق يتم تشكيله من اللاعبين المحترفين المتواجدين في الاندية العراقية".

كما أشار العميدي إلى أن "الاتحاد العراقي للعبة اتفق مع نظرية البحريني لإقامة معسكر تدريبي قصير في البحرين يبدأ يوم الثلاثاء الموافق 18 من الشهر الحالي ويستمر لغاية إقامة البطولة مع المنتخب الهندي يوم 21 من الشهر ذاته".

وبين أن "الاتحاد العراقي لكرة السلة دعا لاعبي المنتخب لكرة السلة للحضور الى المعسكر التدريبي الداخلي المغلق في بغداد اعتباراً من يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بقاعة الشعب للالعاب الرياضية استعداداً لمباريات الملحق النهائي لكأس آسيا التي ستقام في البحرين".

وتألفت القائمة من 19 لاعبا هم: علي مؤيد إسماعيل، إيهاب حسن عبادي، ذو الفقار فاضل، محمد صلاح مهدي، ذو الفقار فاهم، حسان علي عبدالله، ريكان عثمان عبدالله، محمد عبد الخالق عبد القادر، علي علاء حسين، كرار جاسم حمزة، عبدالله حيدر عبس، ديماريو مايفيد، علي حاتم حميد، عباس هادي عبد الرزاق، فريد رعدي مهدي، مراد علي مراد، خالد كريم عاصي، محمد علي مراد، حيدر جمعة عباس.