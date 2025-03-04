السليمانية تشهد انتحار شاب في محله بطريقة "تراجيدية"

2025-03-04 13:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء (4 اذار 2025)، بالعثور على جثة شاب معلق في محله بطريقة تراجيدية بمنطقة (هوانه) في السليمانية.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إنه "تم العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 22 عاما معلق بداخل محله بطريقة تراجيدية في منطقة (هوانه) في مدينة السليمانية"، منوها ان "الحادث لا يعرف أسبابه وهل هي حالة انتحار ام حالة قتل".

وتابع، ان "القوات الأمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقا في الموضوع".