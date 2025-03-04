القبض على متهم بالخطف خلال عملية نوعية في قضاء بلدروز بديالى

2025-03-04 13:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

ألقت قيادة شرطة ديالى، اليوم الثلاثاء (4 آذار 2025)، القبض على متهم بالخطف خلال عملية نوعية في قضاء بلدروز بمحافظة ديالى.

وذكرت شرطة ديالى في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "قوة امنية من الوحدة التكتيكية شرعت بعملية نوعية، تمكنت خلالها من القاء القبض على المتهم (ص ، م ح)، وفق المادة 421 من قانون العقوبات العراقي، والمطلوب الى مديرية الاستخبارات ومكافحة إرهاب ديالى".

وأضافت أنه "تم ضبط قطعة سلاح مسدس، وسلاح صيد، ورمانة يدوية عدد (2)"، مبينة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لينال جزائه العادل".



