2025-03-04 13:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، اليوم الثلاثاء (4 آذار 2025)، اعترافات أربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلسة من مديرية المرور العامة.

وذكر إعلام القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مقدار المبلغ المضبوط بلغ ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دينار بعدما تم إخفاء هذا المبلغ داخل هيكل في منطقة الشعب مع مجموعة كبيرة من الحلي الذهبية".

وأضاف البيان أن "المتهمين هم أشقاء زوجة المتهم الأصلي في جريمة الاختلاس، الذي سبق وأن قررت المحكمة توقيفه على ذمة التحقيق، ولا تزال القضية قيد التحقيق والإجراءات مستمرة".







