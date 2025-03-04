"أوبك+" يقرر زيادة حصة العراق من الإنتاج النفطي حتى نهاية العام الحالي

2025-03-04 13:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ اتفقت دول تحالف "أوبك+"، يوم الثلاثاء، على زيادة حصة العراق منالإنتاج النفطي وصولاً إلى أربعة ملايين و110 آلاف برميل يومياً أواخر العامالحالي.

وذكرتوسائل إعلام أن مجموعة الدول الأعضاء الثمانية في تحالف "أوبك+" وهي،العراق، والسعودية، وروسيا، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وكازاخستان،والجزائر، وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.

واتفقتدول التحالف على تجديد التزامها بعودة الكميات المخفضة طوعاً من إنتاج النفطالخام، التي سبق إعلانها في نيسان/ أبريل وتشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وذلك بحلولمطلع الشهر المقبل.

وبحسبالاتفاق فإن حصة العراق لشهر نيسان/ أبريل المقبل ستزيد بمقدار 12 ألف برميل ليكونالإنتاج 4.012 مليون برميل يومياً، وفي شهر آيار/ مايو المقبل سيزيد بمقدار 12 ألفبرميل أيضاً ليكون الإنتاج 4.024 مليون برميل يومياً، ويصل في شهر كانون الأول/ديسمبر إلى 4.110 ملايين برميل يومياً.

وسترتفعالحصة المقررة للعراق في أيلول/ سبتمبر ولغاية شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام2026 إلى أكثر من 4.220 مليون برميل يومياً.

وتبلغالكميات المخفضة نحو 2.2 مليون برميل يومياً، ومن المقرر البدء في عودتها في الأولمن شهر نيسان/ أبريل المقبل، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة،ما يعني إمكانية وقف هذه الزيادة التدريجية مؤقتاً، أو عكسها وفقاً لظروف السوق.

يشارإلى أن تحالف "أوبك+" يطبّق خفضاً رسمياً بمقدار مليوني برميل يومياً،وهي الكميات التي من المقرر تمديدها حتى نهاية العام المقبل 2026.

وقدأعلن تحالف "أوبك+" في نيسان/ أبريل 2023 خفضاً طوعياً بمقدار 1.65مليون برميل يومياً، وهو الخفض الذي من المقرر استمراره حتى نهاية العام المقبل،بينما أعلن التحالف خفضاً آخر بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وهو الخفض الذي يستمر حتى نهاية آذار/ مارس الجاري.