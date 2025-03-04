2025-03-04 13:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتلفت الجهات القضائية العراقية، يوم الثلاثاء، 239 كيلوغراماًمن "المواد المخدرة" في محافظة البصرة.

وقال رئيس لجنة إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية القاضي أسامة داخل، فيبيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة أتلفت ما يقارب 239 كيلوغراماً من المواد المخدرة المختلفة المضبوطة والمحفوظةلدى قسم الطب العدلي في دائرة صحة البصرة".

وأشار إلى "إتلاف 238 كيلوغراماً و724 غراماً و410ملغرامات من المواد المخدرة بعدما استمرت عملية الفحص والمطابقة لمدة خمسة أيامبالتنسيق مع وزارة الصحة ودائرة الطب العدلي".

وأضاف داخل، أن "المواد شملتأيضا إتلاف 98856 قرصاً مخدراً، و 18613 قطـــرة، فضـلاً عن 494 امبولة،وسوائل بحجم 23797 مل".