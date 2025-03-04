ذي قار تبدأ بتوزيع رواتب شهر آذار للمستفيدات من الإعانة الاجتماعية

2025-03-04 13:40:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن قسم شؤون المرأة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة ذي قار عن بدء توزيع رواتب شهر آذار للمستفيدات من الإعانة الاجتماعية، والبالغ عددهن 42 ألف مستفيدة من الأرامل والمطلقات والأيتام والمعاقات. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية أوضح مدير الحماية الاجتماعية للمرأة نوفل عبد الحميد، أن...

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