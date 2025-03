وزارة النقل: الاسطول البري ينقل أكثر من 15 ألف طن من الحنطة إلى مخازن ذي قار

2025-03-04 13:40:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت وزارة النقل العراقية عن نجاح الشركة العامة للنقل البري في نقل أكثر من 15,500 طن من مادة الحنطة إلى مخازن محافظة ذي قار، في خطوة هامة لتأمين احتياجات المواطنين من المواد الغذائية. قال مدير عام الشركة السيد مرتضى كريم الشحماني في بيان تابعته شبكة أخبار الناصرية ان...

