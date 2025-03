2025-03-04 13:40:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العملات المشفرة التي ستشكل جزءاً من «الاحتياطي الاستراتيجي للعملات المشفرة»”، والذي تم إنشاؤه بموجب أمر تنفيذي وقعه في يناير. العملات المشفرة المختارة: وأكّد ترامب أن بيتكوين وإيثريوم ستكونان «قلب الاحتياطي»”، مشيراً إلى أنه كان قد ألمح لهذه الخطوة خلال حملته الانتخابية العام الماضي،...

The post ترامب يعلن عن بيتكوين وعملات أخرى كجزء من «الاحتياطي الاستراتيجي للعملات المشفرة» appeared first on شبكة اخبار الناصرية.