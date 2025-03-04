نائب يؤكد اتفاق كتل الإطار التنسيقي على تمرير قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي

2025-03-04 14:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، رفيق الصالحي، يوم الثلاثاء، أن زعماءكتل الإطار التنسيقي اتفقت على حلّ الإشكالات المتعلقة بقانون الخدمة والتقاعدلهيئة الحشد الشعبي، وسيتم التصويت عليه في الأسبوع المقبل.

وقالالصالحي لوكالة شفق نيوز، إنه "كان هناك لقاء سابق جمع رؤساء الكتل السياسية المنضويةفي الإطار التنسيقي بحضور زعيم تحالف الفتح، الأمين العام لمنظمة (بدر) هاديالعامري، وتم الاتفاق على حلّ الخلافات كافة على قانون الخدمة والتقاعد للحشدالشعبي".

وبينأن "فقرة سن التقاعد بقيت كما هي عند 60 سنة، مع منح القائد العام للقواتالمسلحة، رئيس مجلس الوزراء، صلاحية تمديد الخدمة لخمس خدمة لمنتسبي الحشد الشعبي ممنبلغ سن التقاعد، وفقاً لمقتضيات المصلحة".

وأشارالصالحي إلى أن "الاتفاق السياسي النيابي تضمن التصويت على قانون الخدمةوالتقاعد للحشد في أول جلسة لمجلس النواب من الأسبوع المقبل".

يشارإلى أن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي أثار خلافات داخل الإطارالتنسيقي، وتحديداً الفقرة المتعلقة بتحديد سن الإحالة على التقاعد لرئيس الهيئة،حيث أبدت بعض الكتل معارضته لتحديد بـ60 سنة، ما أكدت كتل أخرى على أن قانون موظفيالدولة ينص على إحالة الموظف إلى التقاعد عند بلوغه سن 60 عاماً.