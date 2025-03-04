رئيس مجلس الوزراء يدعو الشركات الصربية للاستثمار في العراق

2025-03-04 14:40:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعوة من صربيا إلى العراق للمشاركة في أكسبو 2027. وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته الاقتصاد نيوز، أن السوداني استقبلالسفير فوق العادة والمفوض لجمهورية صربيا لدى العراق براتسلاف جيجل، لبحث العلاقات الثنائية وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وتسلم السوداني من السفير، دعوة رسمية من الرئيس الصربي لزيارة بلغراد، وكذلك دعوة العراق إلى المشاركة في أكسبو 2027 الذي ستنظمه صربيا. وأكد رئيس الوزراء الانفتاح على التعاون مع صربيا، داعياً الشركات الصربية للاستثمار في العراق في مختلف المجالات، وخاصة في مشاريع البنى التحتية من خلال الفرص الاستثمارية التي تعلنها الجهات العراقية المختصة. كما دعا إلى التنسيق بين هيئات الاستثمار في كلا البلدين وإنشاء مجلس أعمال عراقي صربي يضمّ القطاعين الخاصين العراقي والصربي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام