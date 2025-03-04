المرور توجه دعوة لسائقي مركبات الحمل وتحذر المخالفين

2025-03-04 14:45:12 - المصدر: واع

بغداد – واع – امنة السلامي

وجهت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، دعوة لسائقي مركبات الحمل فيما حذرت المخالفين من الغرامة في حال مخالفة القواعد والقوانين النافذة.

وقالت مدير شعبة الاعلام بالمديرية العقيد الحقوقي حيدر شاكر محمد لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مديرية المرور العامة تعمل بقانون رقم 8 سنة 2019، والذي حدد غرامة قدرها 200 الف دينار وفق المادة 25 منه على اصحاب مركبات الحمل الذين لا يلتزمون بالقواعد الاصولية وتغطية الحمولة بشكل صحيح".

وأضاف ان "عدم تغطية الحمولة من قبل أصحاب مركبات الحمل التي تنقل مواد البناء يؤثر على المارة"، داعيا "أصحاب المركبات الى الالتزام تغطية الحمولة".

وأعلنت مديرية المرور في وقت سابق انه استناداً لأحكام الفقرة 2 للمادة 47 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 وبناء على توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، من أجل تخفيف العبء على السيطرات في مداخل بغداد من جميع الجهات، تم إصدار قرار يمنع فيه منعاً باتاً دخول مركبات الحمل أكثر من 4 طن فما فوق إلى العاصمة الساعة 6:00 صباحاً إلى 22:00 مساء مع عدم السماح بوقوف مركبات الحمل قرب السيطرات الموجودة في مداخل العاصمة بغداد.