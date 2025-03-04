2025-03-04 14:45:12 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت شركة الحفر العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز حفر واستصلاح 15 بئراً نفطية خلال شهر شباط الماضي.

وذكرت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "شركة الحفر العراقية أنجزت حفر واستصلاح 15 بئراً نفطية في الحقول النفطية العراقية خلال شهر شباط الماضي، وذلك ضمن خططها الطموح لتعزيز القدرات الإنتاجية ودعم عمليات تطوير الحقول النفطية".

وأوضح وكيل مدير عام الشركة، كاظم حبش خليف، بحسب البيان، أن "الملاكات الفنية والهندسية أنجزت حفر بئرين نفطيتين، إضافة إلى استصلاح 13 بئراً، موزعة على عدد من الحقول النفطية لصالح الشركات الوطنية وشركات التراخيص العالمية العاملة في العراق".

وأكد خليف أن "هذا الإنجاز يعكس الكفاءة العالية لملاكات الشركة وقدرتها على تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة وبمعايير فنية عالية"، مشيراً إلى أن "شركة الحفر العراقية مستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لزيادة وتيرة الإنجاز وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير قطاع الاستخراج النفطي في العراق".