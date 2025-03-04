2025-03-04 14:46:49 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت غرفة تجارة وصناعة أربيل، يوم الثلاثاء، عن حجم التبادل التجاري بين العراق وأرمينيا، في حين أكدت أن 90% من التبادل التجاري كان مع إقليم كوردستان.

وقالت غرفة تجارة أربيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نائبي رئيس الغرفة، كامران صلاح باجكر، ومعروف عزيزخان هركي، وبحضور عضويّ المجلس الإداري للغرفة، لاوند ممندي، وإبراهيم محمد كوردي، استقبلوا القنصل العام الجديد لأرمينيا في مدينة أربيل، رافايل فسيسيان، وتم التأكيد خلال اللقاء على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين أرمينيا وإقليم كوردستان".

وسلط القنصل الأرميني الجديد، بحسب البيان، الضوء على "العلاقات التجارية بين أرمينيا وإقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن "حجم التبادل التجاري بين العراق وأرمينيا في العام الماضي بلغ 250 مليون دولار، وأكثر من 90% من هذه النسبة تعود لإقليم كوردستان".

وأضاف القنصل: "نحن نعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ونقدم التسهيلات والتنسيق كافة للتجار وأصحاب الأعمال الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة أربيل للسفر إلى أرمينيا بهدف القيام بأعمال تجارية".

من جانبه، قدم نائب رئيس الغرفة، كامران صلاح باجكر، التهاني للقنصل الجديد، متمنياً له النجاح، معرباً عن أمله أن تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين أرمينيا وإقليم كردستان تطوراً أكبر خلال فترة عمله.

وقال نائب رئيس الغرفة: "نحن كغرفة تجارة وصناعة أربيل، مستعدون لتقديم أنواع الدعم والتنسيق كافة وتنظيم اللقاءات التجارية للشركات وأصحاب الأعمال الأرمينيين الذين يزورون إقليم كوردستان".

كما تم خلال هذا اللقاء التركيز على مشاركة الوفود التجارية في المعارض الدولية والمناسبات الاقتصادية لكلا الجانبين، كما خُصص جزء من هذا اللقاء لمناقشة تطوير قطاع السياحة واستمرار خط الطيران المباشر بين الجانبين خلال فصول السنة الأربعة.