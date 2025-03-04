السليمانية.. العثور على جثة شاب داخل محله قضى بظروف غامضة
2025-03-04 14:46:49 - المصدر: شفق نيوز
شفقنيوز/ أعلن الناطق باسم شرطة السليمانية، النقيب سركوت أحمد، يوم الثلاثاء، عنالعثور على جثة شاب داخل محله قضى بظروف غامضة.
وقالأحمد لوكالة شفق نيوز، إنه تم العثور على جثة الشاب صباح اليوم داخل محله في منطقةالصناعة الثانية بمدينة السليمانية، والضحية من مواليد 2003 وكان يدير محلاًلصناعات "دكتات" التبريد.
وأوضحأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الوفاة ناتجة عن انتحار، حيث وُجد الشابداخل محله معلقاً بالسقف وقد فارق الحياة.
وأضافأحمد أن "الفرق المختصة باشرت بجمع الأدلة وإجراء الفحوصات اللازمةللتأكد من سبب الوفاة بدقة، مشيراً إلى أن جميع الاحتمالات ما تزال قيدالدراسة، رغم أن فرضية الانتحار تبقى الأقرب حتى الآن".
فيمادعت الشرطة المواطنين إلى تقديم أي معلومات قد تساهم في كشف ملابساتالحادث بشكل أوضح.