السليمانية.. العثور على جثة شاب داخل محله قضى بظروف غامضة

2025-03-04 14:46:49 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن الناطق باسم شرطة السليمانية، النقيب سركوت أحمد، يوم الثلاثاء، عنالعثور على جثة شاب داخل محله قضى بظروف غامضة.

وقالأحمد لوكالة شفق نيوز، إنه تم العثور على جثة الشاب صباح اليوم داخل محله في منطقةالصناعة الثانية بمدينة السليمانية، والضحية من مواليد 2003 وكان يدير محلاًلصناعات "دكتات" التبريد.

وأوضحأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الوفاة ناتجة عن انتحار، حيث وُجد الشابداخل محله معلقاً بالسقف وقد فارق الحياة.

وأضافأحمد أن "الفرق المختصة باشرت بجمع الأدلة وإجراء الفحوصات اللازمةللتأكد من سبب الوفاة بدقة، مشيراً إلى أن جميع الاحتمالات ما تزال قيدالدراسة، رغم أن فرضية الانتحار تبقى الأقرب حتى الآن".

فيمادعت الشرطة المواطنين إلى تقديم أي معلومات قد تساهم في كشف ملابساتالحادث بشكل أوضح.