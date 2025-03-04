2025-03-04 14:46:49 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختلس موظف في مديرية مرور السليمانية، مبلغاً مالياً ضخماًيقترب من 100 ألف دولار أمريكي قبل أن يلوذ بالفرار، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة،يوم الثلاثاء، مؤكدة أن الجهات المتخصصة تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتحديدمكان المتورط.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن المبلغ المختلسلم يُعثر عليه في الخزينة الخاصة بمديرية مرور السليمانية منذ ثلاثة أيام، وسط مؤشراتعلى أنه قد تم سحبه قبل اختفاء الموظف المعني.

كما أكدت المصادر أن الموظف، الذي يعمل في قسم الحسابات للمديرية، لم يحضرإلى عمله منذ الحادثة، فيما تم إغلاق رقم هاتفه، مما زاد من الشكوك حول هروبه بعد تنفيذعملية الاختلاس.

في المقابل، حاولت شفق نيوز التواصل مع المتحدث باسم مديرية مرور السليمانيةللحصول على تعليق رسمي، إلا أنه أكد عدم امتلاكه أي معلومات حول الحادثة فيما لم يؤكدولم ينفِ الخبر.

وتواصل الجهات الأمنية جهودها لتعقب الموظف واستعادة الأموال المختلسة،وسط تساؤلات حول كيفية تمكنه من سحب هذا المبلغ دون اكتشاف الأمر فورًا، وما إذا كانتهناك أي تواطؤات داخلية سهلت عملية الاختلاس.