توضيح من جامعة الموصل: التغييرات جاءت وفقاً للنظام الداخلي لتعزيز الأداء الأكاديمي
شفق نيوز/ أصدرت جامعة الموصل، يوم الثلاثاء، بياناً توضيحياً رداً على ماوصفته بـ"الهجمة الإعلامية" بشأن التغييرات الإدارية في الجامعة،مؤكدة أن هذه التغييرات جاءت وفقاً لنظامها الداخلي وتعزيزاً للأداء الأكاديميوالإداري.
وذكر مجلس الجامعة في بيان صادر ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التغييراتالإدارية التي تم تنفيذها مؤخراً في الجامعة تمت بموجب مصادقة النظام الداخلي منقبل مجلس الدولة، والذي ينص على أن يكون رئيس القسم من نفس التخصص الذي يتعلق بهعمل القسم، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون حائزاً على شهادة عليا".
وأضاف أن "هذا الإجراء يعد خطوة طبيعية تهدف إلى تحسين الأداءالإداري والأكاديمي في الجامعة"، مشيراً إلى أن "توجيهات مجلسالوزراء ووزارة التعليم العالي تدعو إلى منح الفرص للشباب لتولي المناصبالإدارية، فضلاً عن الاستفادة من خبرات المبتعثين في هذا السياق".
وبشأن إحالة المساعد العلمي للتقاعد، أشار المجلس، إلى أن"القرار جاء بناءً على طلبه الشخصي بعد أن أمضى نحو سبع سنوات فيالمنصب"، مبيناً أن "التعديل الأخير لقانون وزارة التعليم العالي يحددمدة خدمة الدرجات الخاصة بأربع سنوات مع إمكانية التمديد لسنة إضافية".
كما أوضح، أن "المساعد العلمي كان بإمكانه الاستمرار في العمل ضمنكادر الجامعة إذا اختار ذلك"، داعياً الجهات الإعلامية وصفحات التواصلالاجتماعي كافة إلى "تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار".
وختم مجلس الجامعة، حديثه بحسب البيان، بالقول إن "الجهات التي شاركتفي الهجوم الإعلامي معروفة لدى الجامعة، وأن أي إساءة سيتم التعامل معها منخلال قسم الشؤون القانونية وفقاً للقوانين المعمول بها".
هذا وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن الجامعة، تفيد بإعفاء المساعد العلمي فيجامعة الموصل منير سالم طه، من مهامه بعد تقديمه طلب إعفاء مفاجئ، وهو السابع فيسلسلة الإعفاءات التي نفذتها الجامعة منذ تولي الإدارة الجديدة.