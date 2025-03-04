2025-03-04 14:47:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت جامعة الموصل، يوم الثلاثاء، بياناً توضيحياً رداً على ماوصفته بـ"الهجمة الإعلامية" بشأن التغييرات الإدارية في الجامعة،مؤكدة أن هذه التغييرات جاءت وفقاً لنظامها الداخلي وتعزيزاً للأداء الأكاديميوالإداري.

وذكر مجلس الجامعة في بيان صادر ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التغييراتالإدارية التي تم تنفيذها مؤخراً في الجامعة تمت بموجب مصادقة النظام الداخلي منقبل مجلس الدولة، والذي ينص على أن يكون رئيس القسم من نفس التخصص الذي يتعلق بهعمل القسم، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون حائزاً على شهادة عليا".

وأضاف أن "هذا الإجراء يعد خطوة طبيعية تهدف إلى تحسين الأداءالإداري والأكاديمي في الجامعة"، مشيراً إلى أن "توجيهات مجلسالوزراء ووزارة التعليم العالي تدعو إلى منح الفرص للشباب لتولي المناصبالإدارية، فضلاً عن الاستفادة من خبرات المبتعثين في هذا السياق".

وبشأن إحالة المساعد العلمي للتقاعد، أشار المجلس، إلى أن"القرار جاء بناءً على طلبه الشخصي بعد أن أمضى نحو سبع سنوات فيالمنصب"، مبيناً أن "التعديل الأخير لقانون وزارة التعليم العالي يحددمدة خدمة الدرجات الخاصة بأربع سنوات مع إمكانية التمديد لسنة إضافية".

كما أوضح، أن "المساعد العلمي كان بإمكانه الاستمرار في العمل ضمنكادر الجامعة إذا اختار ذلك"، داعياً الجهات الإعلامية وصفحات التواصلالاجتماعي كافة إلى "تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار".

وختم مجلس الجامعة، حديثه بحسب البيان، بالقول إن "الجهات التي شاركتفي الهجوم الإعلامي معروفة لدى الجامعة، وأن أي إساءة سيتم التعامل معها منخلال قسم الشؤون القانونية وفقاً للقوانين المعمول بها".

هذا وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن الجامعة، تفيد بإعفاء المساعد العلمي فيجامعة الموصل منير سالم طه، من مهامه بعد تقديمه طلب إعفاء مفاجئ، وهو السابع فيسلسلة الإعفاءات التي نفذتها الجامعة منذ تولي الإدارة الجديدة.