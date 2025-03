نائب محافظ ذي قار: توزيع أكثر من 53 ألف قطعة أرض في مركز المدينة

2025-03-04 14:47:21 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد النائب الأول لمحافظ ذي قار، رزاق كشيش، أن الحكومة المحلية أفرزت أكثر من 53 ألف قطعة أرض في مركز المحافظة، مخصصة لشرائح مهمة من المواطنين، مشيرا إلى أن بعض هذه القطع تم توزيعها منذ عام 2001، لكنها لم تُسلّم للمستفيدين سابقا، مما دفع الحكومة المحلية إلى...

